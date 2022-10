La Corte Suprema federal rechazó el jueves el pedido del expresidente Donald Trump de intervenir en la disputa sobre el allanamiento del FBI en su finca de Florida, informó la agencia The Associated Press. La negativa a su solicitud, llega por segundo día consecutivo, puesto que el pasado jueves 13 de octubre, se informó que su petición para exigir un cambio de perito privado fue desestimada.

En los últimos días, Trump vive una situación complicada tras darse a conocer que los dos procesos legales en los que está inmerso marchan, pero no de manera favorable para el exmandatario de los Estados Unidos. En cuestión del asalto al Capitolio que ocurrió el 6 de enero, se anunció que el Comité citó al republicano y este no dio una respuesta favorable.

¡LAS MALAS NOTICIAS NO PARAN PARA TRUMP! La Corte Suprema de los Estados Unidos, confirmó el rechazo de la petición que solicitó Donald Trump tras darse a conocer que su primera solicitud -en cuestión de permitir un perito privado en el caso de los documentos incautados por el FBI- fue negada por parte del Supremo. Por su parte, el tribunal no dio declaraciones al respecto.

¿Un fallo esperado?

Trump había presionado al tribunal en un tema relacionado con los documentos confidenciales que se incautaron durante el allanamiento de Mar-a-Lago, el cual fue autorizado por un juez federal, indicó The Associated Press. El republicano no dio respuesta sobre este suceso y se mantiene en silencio sobre los hechos referentes al allanamiento -pero no sobre los cambios con el Comité que investiga el incidente del Capitolio- en su red social, Truth Social.

Por otra parte, el equipo legal de Trump pedía a los jueces revertir el fallo de un tribunal menor y permitir que un árbitro independiente revisara los cerca de 100 documentos con sellos de confidencialidad que fueron incautados durante el allanamiento del 8 de agosto en Mar-a-Lago, indicó The Associated Press.