Corte Suprema permite que Virginia siga con la purga de registros de votantes.

La Corte Suprema de Estados Unidos, con su mayoría conservadora, autorizó el miércoles a Virginia a reanudar la purga de registros de votantes, una medida que el estado sostiene está destinada a prevenir que personas que no son ciudadanos estadounidenses voten.

La decisión se produjo a pesar de las disidencias expresadas por los tres jueces liberales de la corte.

La corte actuó tras una apelación de emergencia presentada por la administración republicana del gobernador Glenn Youngkin.

Esta decisión se acompaña de una justificación, algo común en apelaciones de emergencia.

BREAKING: Supreme Court rules 6-3 to allow Virginia to remove noncitizens from its voting rolls, lifting an order that halted the program. pic.twitter.com/dLO0lnSyy6

— America (@america) October 30, 2024