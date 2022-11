Corte Suprema escucha argumentos sobre prioridades

El Gobierno de Joe Biden continúo luchando por su política

¿Qué estados se ven involucrados en la problemática? ¡LUCHAN POR LA POLÍTICA DE DEPORTACIÓN! La Corte Suprema de los Estados Unidos, anunció que se encuentra escuchando las prioridades de deportación de Joe Biden, en una sesión que duró alrededor de dos horas. De acuerdo con los reportes de medios locales, se conoce que la actual administración sigue luchando para obtener apoyo en su política. Uno de los principales propósitos de la política de deportación de Biden, es que los migrantes que representen el principal peligro para la nación sean expulsados en vez de concentrarse en todas las personas que se encuentran ilegalmente en el país. Al igual, se hizo presente los estados que están involucrados en este conflicto. CORTE SUPREMA Y LA LUCHA POR LAS DEPORTACIONES La Corte Suprema de los Estados Unidos, informó este martes que siguieron las conversaciones sobre la política de deportaciones que desea implementar la actual administración. Según informó USA Today, se dio a conocer que el gobierno de Biden desea priorizar la deportación de las personas migrantes que representan un “peligro” para la nación para la aplicación de la Ley de Inmigración. Según mencionó el portal de noticias, la audiencia duró alrededor de dos horas y se escucharon las principales propuestas donde se enfatizó las impugnaciones que realizaron los estados de Texas y Luisana, debido a que son los estados más cercanos a la frontera y que se ven envueltos en problemáticas debido al flujo de migrantes.

¿Entrará en vigor? No estaba claro después de los argumentos que se extendieron más de dos horas y se volvieron muy polémicos en ocasiones si los jueces permitirían que la política entrara en vigor o si se pondrían del lado de los estados liderados por republicanos que hasta ahora han logrado bloquearla, informó la agencia The Associated Press. En el centro del caso se encuentra una directiva de septiembre de 2021 del Departamento de Seguridad Nacional que detuvo las deportaciones a menos que las personas hayan cometido actos de terrorismo, espionaje o “amenazas atroces a la seguridad pública”, señaló la agencia AP.

¿Una decisión difícil? La guía, emitida después de que Joe Biden se convirtió en presidente, actualizó una política de la era de Trump que expulsaba a las personas del país de manera ilegal, independientemente de sus antecedentes penales o vínculos comunitarios, detalló la agencia AP. Por el momento, la administración continúa luchando por adaptar la ‘Ley de Inmigración’. El martes, el principal abogado de la Corte Suprema de la administración dijo a los jueces que la ley federal “no crea un mandato inflexible para detener y sacar” a cada uno de los más de 11 millones de inmigrantes que viven ilegalmente en el país, detalló la agencia AP. La decisión de la Corte Suprema podría brindar un panorama diferente a la política de deportaciones que actualmente se dirige.

Corte Suprema deportaciones: “Es nuestro trabajo” John Roberts, presidente del Tribunal Supremo, declaró a los medios que su trabajo es “decir cuál es la ley que se implementa”, por lo que no se debe de cambiar de opinión por causa del Congreso y poder ejecutivo. La Corte Suprema sigue trabajando en escuchar las dos partes y sintetizar las causas que lleven a la decisión de la ley de deportación. “Es nuestro trabajo decir cuál es la ley, no si se puede implementar o no o si hay dificultades allí. No creo que debamos cambiar esa responsabilidad solo porque el Congreso y el ejecutivo no pueden ponerse de acuerdo sobre algo que es posible”, determinó John Roberts, ante los argumentos de Texas y Louisiana, según citó USA Today. Archivado como: Corte Suprema deportaciones

Corte Suprema deportaciones: ¿Un cambio total? La procuradora general Elizabeth Prelogar dijo que sería “increíblemente desestabilizador sobre el terreno” que el tribunal superior lo exija. El Congreso no le ha dado suficiente dinero al DHS para aumentar enormemente la cantidad de personas que retiene y deporta, dijo la administración Biden, informó The Associated Press. Pero el procurador general de Texas, Judd Stone, le dijo a la corte que la administración está violando la ley federal que requiere la detención y deportación de personas que se encuentran ilegalmente en los EE. UU. y que han sido condenadas por cualquier delito grave, no solo los más graves, específicamente definidos, informó AP. Archivado como: Corte Suprema deportaciones