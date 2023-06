De acuerdo a lo reseñado a través de la agencia de noticias de The Associated Press, Luisiana y Texas habían argumentado que la ley federal de inmigración obliga a las autoridades a detener y deportar incluso a aquellos que significan escaso o ningún riesgo. Archivado como: Corte Suprema desiste bloqueo.

Corte Suprema desiste de bloqueo político de deportaciones de Biden

Sin embargo, la corte sostuvo que los estados no tenían derecho a demandar en este caso. El juez Brett Kavanaugh señaló que el poder ejecutivo no tiene otra alternativa que la de establecer prioridades en la aplicación de la ley, según lo dio a conocer la agencia de The Associated Press.

"Eso es porque el Poder Ejecutivo invariablemente carece de los recursos para arrestar y juzgar a cada violador de cada ley y debe reaccionar y ajustarse constantemente a las necesidades siempre cambiantes de la seguridad y el bienestar público del pueblo estadounidense", escribió Kavanaugh.