Corte Suprema avala quitar financiamiento de salud reproductiva.

La Corte Suprema de Estados Unidos falló este jueves 26 de junio a favor de permitir que los estados retiren financiamiento del programa público Medicaid a Planned Parenthood.

La mayor red de servicios de salud reproductiva del país.

La decisión representa un nuevo revés para los derechos reproductivos en el país, al limitar el acceso a servicios médicos básicos para personas de bajos recursos.

Así lo informó EFE.

BREAKING: The Supreme Court has ruled in a 6-3 decision in the Medina v. Planned Parenthood case that state Medicaid programs can DEFUND Planned Parenthood.

Huge breakthrough for the cause of life. Planned Parenthood should absolutely NOT receive a dime of taxpayer money.

H/T:… pic.twitter.com/766TeWvwC2

— Charlie Kirk (@charliekirk11) June 26, 2025