En una decisión de la mayoría conservadora de la corte, y a la que se opusieron las tres juezas progresistas, el tribunal consideró que la Administración de Biden no tenía derecho a aprobar este tipo de medidas, así se dio a conocer a través de diferentes medios de comunicación.

En este sentido, Roberts explicó que la ley estadounidense permite al secretario de Educación, Miguel Cardona, «hacer ajustes modestos y adiciones a las regulaciones existentes (…), no transformarlas». Estas modificaciones, según Roberts, crearon «un nuevo plan fundamentalmente diferente para perdonar la deuda».

Corte Suprema anula plan de condonación de préstamos estudiantiles

A finales de agosto del año, Biden anunció que iba a perdonar parte de la deuda que millones de universitarios contrajeron con la Administración federal para poder pagar sus estudios. Sus oponentes habían argumentado que el plan supondría un costo de 400.000 millones de dólares para el erario público durante los próximos 30 años, detalló EFE.

Tras conocerse el fallo, Biden prometió en un comunicado que «la batalla no ha terminado» y que anunciará nuevas medidas para acabar con la deuda. «No me detendré ante nada a la hora de brindar formas de alivio para las familias de clase media trabajadora», aseguró el líder demócrata, quien llamó «hipócritas» a los republicanos por querer perdonar la deuda a grandes empresas pero no a los estudiantes.