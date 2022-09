Componen corrido al representante musical asesinado Jesús Sonqui

La madrugada del 12 de septiembre del 2022 se confirmó la noticia de que el representante musical Jesús Armando Sonqui al rededor de las 2:00 am había sido ejecutado en un puesto de comida callejera en la ciudad Ciudad Obregón, Sonora.

“Si vieran lo que he sufrido”

“Si vieran lo que he sufrido para llegar donde estoy, me gusta verme elegante, en las horas italianas son las que van con mi estilo”. “Como te ven te tratan, el destino me lo enseñó, y eso ya lo viste cuando empecé desde cero, en el primer escalón”, son algunos de los fragmentos con los que inicia el corrido a Jesús Sonqui.

“Los lujos que me cargo no fueron de a gratis, sudando la gota gorda, taloneando con honor , así fue como empecé”. fueron otros de los siguientes versos que acompañaban la melodía de en la que se escuchaban acordeones, trombón y batería.