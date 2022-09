El corrido de Edel Guzmán lo describe como “alegre y enamorado”

La letra describe a Edel Guzmán como “alegre y enamorado” y aseguran que eso ya lo trae por herencia y también recalca que “su pistola la trae fajada pa’ su vida defenderla, siempre con el tiro arriba para esperar lo que venga”, por último el corrido señala que el sobrino de ‘El Chapo’ está dispuesto a defender a toda costa a los suyos.

“Con mi gente no se metan, les puede costar muy caro, no me importa quiénes sean por algo ando trabajando, varios somos del equipo los que el comando formamos”, interpretan por último ‘Los Ángeles del Barranco’ en su dedicatoria al hoy occiso Edel Guzmán. Cabe señalar que las autoridades detuvieron al presunto asesino del hombre de 36 años a quien se identificó como Ubaldino C. V. de 42 años. Archivado como: Edel Guzmán sobrino Chapo. AQUÍ PUEDES ESCUCHAR EL CORRIDO.