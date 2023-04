Corren a modelo de supermercado por “vestir de una forma inapropiada”

Corren a modelo de supermercado, estas fueron sus declaraciones tras “vestir de forma inapropiada”

La modelo expresó su molestia en redes quien menciona que recibió comentarios negativos por parte de otras personas, señaló que la miraron con ojos de prejuicio, la maldijeron y la acosaron en múltiples ocasiones antes de ser expulsada del lugar.

“Acabo de regresar del supermercado y me acosaron por usar “ropa demasiado corta”. Algunas personas me miraron con prejuicio, otras me maldijeron y finalmente fui expulsado del lugar.”, expresó Kerolay Chaves.