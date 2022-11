Los reflectores siguen encima de la gran estrella de las redes sociales y Onlyfans, pues siempre ha causado gran recuelo por sus provocativas fotografías que incluso se ha especulado que a causa de eso muchas parejas se han divorciado, cierto o no, Karely Ruiz se ha posicionado dentro de un gran éxito, pero las polémicas no desaparecen. Archivado como: Corren Karely Ruiz mercado.

Karely Ruiz se ha convertido en una de las figuras mexicanas más reconocidas del momento gracias a su gran éxito dentro de la plataforma de Onlyfans, un medio a que diversas celebridades han acudido para desenvolverse dentro de la industria del contenido para adultos. Pero no todo es color de rosa, pues la influencer ha pasado por un bochornoso e inesperado momento en un tianguis.

A través de su cuenta de Tik Tok fue que Karely decidió compartir su experiencia a través de su cuenta de Facebook, "Yo llevaba meses guardando ropa mía, tops, faldas, zapatos. Era ropa que ya no usaba y le dije a mi abuela 'un día voy a ir al mercado a venderla', a veces regalo ropa, pero ahora quería ir al mercadito", dijo.

Durante este fin de semana fue que los hechos ocurrieron, resulta que Karely Ruiz acudió a un tianguis para vender la ropa que ya no usa, pero su idea no salió muy bien que digamos, pues al primer instante en que pisó por primera vez el lugar que ella misma escogió y comenzó a ofrecer ofrecer sus prendas, provocó el enojo del resto de los comerciantes, mismos que la terminaron corriendo.

Asegura que las ventas iban bien hasta que una señora la corrió

Cabe señalar que antes de que triunfara tanto en redes sociales como en la plataforma de Onlyfans, Karely solía dedicarse a la venta de ropa en diferentes mercados junto con sus papás. Según a lo que relata la influencer todo iba bien con su negocio ya que asegura que varias personas se acercaban a ver qué prendas eran las que estaban en venta pero después todo cambió gracias a una señora.

"Llega la señora y dice '¿esta vieja qué se cree? Es que tú no tienes necesidad de vender, solamente la gente necesitada es la que viene a vender, tú no. Tú tienes dinero' y yo como 'oiga, no estoy robando estoy vendiendo'. Se notó la envidia de volada", señaló Karely en una transmisión que realizó en Facebook.