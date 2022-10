La muerte de la reina Isabel II, trajo consigo cambios importantes para la familia real. Uno de ellos, el nombramiento de su primogénito a la edad de 73 años, convirtiéndose en uno de los monarcas más longevos en tener una ceremonia de coronación; pero, no será el único en tener una ceremonia , sino que su esposa, Camila, será coronada reina consorte.

El anuncio del martes desde el Palacio de Buckingham se produce en medio de especulaciones de que la coronación será más corta y menos extravagante que la ceremonia de tres horas que instaló a Isabel en 1953, de acuerdo con los planes de Carlos para una monarquía reducida. Si bien el palacio proporcionó pocos detalles, los medios británicos informaron que la lista de invitados se reduciría de 8,000 a 2,000, informó la agencia The Associated Press.

Coronación Carlos III: ¿El propósito de Carlos III?

El palacio está planeando la coronación, conocida como Operación Orbe Dorado, ya que Carlos y su heredero, el Príncipe Guillermo, buscan demostrar que la monarquía sigue siendo relevante en la Gran Bretaña moderna y multicultural. Si bien hubo un respeto generalizado por Elizabeth, como lo demostraron las decenas de miles de personas que esperaron horas para desfilar frente a su ataúd, no hay garantía de que la reverencia se transfiera a Charles, indicó AP.

“También hay que recordar que, si bien toda la reverencia y la gravedad del funeral de la Reina se centraron en gran medida en el homenaje a ella, una coronación es un homenaje a una institución más que a una persona, con la que muchas personas reflexivas en este el país no está de acuerdo”, dijo Robert Lacey a la BBC e informó The Associated Press. Archivado como: Coronación Carlos III