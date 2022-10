Un jugador de béisbol falleció a los 20 años de edad por una terrible enfermedad. Corey Phelan, un lanzador de las ligas menores de los Filis de Filadelfia, murió después de perder una dura batalla contra el cáncer, reseñó The Sun

Última publicación de jugador conmueve a todos



Phelan fue asignado al equipo de la Liga del Complejo de Florida de los Filis de Filadelfia, comenzando en las ligas menores del equipo y se esperaba que ascendiera rápidamente en las clasificaciones, sin embargo, su carrera se vio ensombrecida luego de que le diagnosticasen linfoma no Hodgkins en abril de este año, reseñó The New York Post.

Posteriormente se dio a conocer que su cáncer se parecía más a la leucemia. La última publicación que hizo el joven beisbolista en redes sociales conmovió a todos. “No puedo esperar para volver a salir”, publicó Phelan en Instagram hace tan solo dos semanas.