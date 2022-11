En ningún momento las selecciones renunciaron al ataque, y en los primeros minutos se vieron pinceladas de velocidad de parte de los coreanos, aunque los charrúas también demostraron sorpresa al intentar un contragolpe con Olivera que rebasó los tres cuartos de cancha, sin embargo el pase resultó muy largo, se informó sobre Corea vs Uruguay.

Aunque el primer tiempo resultó muy entretenido, no era lo que se esperaba sobre todo de los charrúas, que llegan con un conjunto plagado de estrellas, sin embargo, para el descanso, ambos combinados habían tenido algunas oportunidades de gol que no se concretaron por algunas imprecisiones.

En férreo partido se jugó esta mañana entre Corea del Sur vs Uruguay, ……pues los jugadores asiáticos demostraron gran condición física y fortaleza, con la que no pudieron los sudamericanos, por lo que se repartieron puntos en el inicio del torneo mundialista de Qatar 2022 y que dicho sea de paso dejaron a deber.

Ya para finalizar el encuentro, a solo 10 minutos del final se vino un remate de Nunez que pasó a un costado de la portería rival; en esta ocasión Cavani quería golpear el balón con la cabeza, pero no lo alcanzó y se quedó a centímetros de hacerlo, por lo que fue otra de las jugadas más peligrosas.

Tras comenzar el segundo tiempo, para el minuto 60 la selección asiática metía en su propio campo a los uruguayos, pero no pudieron hacer más, por lo que para el minuto 70, los charrúas retomaron el control y posesión del balón y con jugadas peligrosas avisaban a los coreanos que lo pero podía venir.

Corea vs Uruguay: URUGUAY LUCHÓ POR ERL TRIUNFO

Ya en los últimos minutos del partido, ambas escuadras mostraron hambre de gol y en las dos porterías se salvaron por remates desde lejos, sin embargo, se vio un poco más ordenado el equipo charrúa y por momentos, más desesperado el combinado de asiáticos, que así dan un honorable partido en su debut.

Los últimos minutos fueron de infarto para las aficiones de ambas selecciones, pues fue un gran desgaste el ir y venir de un lado a otro, con esto queda claro que aunque hay selecciones con más poder histórico, lo que importa en esta justa es no perder la concentración y no dar por ganado ningún partido antes de comenzarlo.