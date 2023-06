Nueva amenaza con acciones de Corea del Norte.

Corea del Sur informó del lanzamiento.

El ejército norcoreano había prometido una respuesta.

Corea del Norte lanzó un misil balístico desde su costa oriental, según dijo el jueves Corea del Sur. El lanzamiento ocurrió el jueves por la noche, según el ejército surcoreano, que no dio más detalles en un primer momento, de acuerdo con lo publicado por The Associated Press.

El ejército norcoreano había prometido una respuesta no especificada después de que tropas surcoreanas y estadounidenses completaran antes el jueves cinco rondas de maniobras de gran escala con munición real cerca de la fortificada línea que separa a las dos coreas.

¿Por qué se lanzó el misil?

De acuerdo con AP, el lanzamiento se dio horas después de que tropas surcoreanas y estadounidenses pusieran fin a una quinta ronda de maniobras de gran escala con munición real. Pyongyang considera esos ejercicios como un ensayo de invasión.

Era el primer lanzamiento de Corea del Norte desde que fracasó en su primer intento de poner un satélite espía en órbita a finales de mayo. El Estado Mayor del ejército surcoreano dijo haber detectado por la tarde los lanzamientos norcoreanos desde la región de su capital.