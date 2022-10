El gobierno de Japón, anunció un presunto nuevo ataque por parte de Corea del Norte al registrar el lanzamiento de un misil balístico en medio las tensiones que existen entre ambas naciones por las frecuentes pruebas nucleares que está desarrollando el país de oriente. Por el momento, Corea del Norte no dio respuesta ante las acusaciones de Japón.

Por su parte, la Guardia Costera de Japón hizo un pedimento especial hacia sus habitantes enviando un mensaje “a las embarcaciones a estar atentos a la información y no acercarse a ningún objeto que haya caído al mar. También pidió a los barcos que reportaran cualquier información relevante”, indicó CNN.

El lanzamiento, la séptima ronda de pruebas de armas de Corea del Norte en dos semanas, se produjo horas después de que Estados Unidos y Corea del Sur concluyeron una nueva ronda de ejercicios navales frente a la costa este de la península de Corea, destacó The Associated Press. Por el momento, la noticia sigue en desarrollo.

Japón Corea del Norte: ¿Más de un país fue afectado?

Pero, Japón no fue el único país afectado por las pruebas con misiles. Se dio a conocer que Corea del Norte disparó dos misiles balísticos de corto alcance hacia sus aguas orientales el domingo, lo último en su bombardeo de pruebas de armas en los últimos días, después de que el Norte advirtió contra el redespliegue estadounidense de un portaaviones para una nueva ronda de ejercicios con buques de guerra de Corea del Sur, indicó The Associated Press.

El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur dijo en un comunicado que detectó los dos misiles lanzados entre la 1:48 a. m. y la 1:58 a. m. del domingo desde la ciudad costera oriental de Munchon, en Corea del Norte, según informó la agencia de noticias AP. Por el momento, siguen las investigaciones sobre los misiles balísticos que cayeron en el territorio japonés. Archivado como: Japón Corea del Norte