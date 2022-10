La oficina del primer ministro japonés dijo que al menos un misil disparado desde Corea del Norte voló sobre Japón y se cree que cayó en el Océano Pacífico. Esta noticia ha causa alarmas en todo el mundo, pues la situación bélica de ese lado del planeta no es la mejor.

Mientras la situación de la Guerra entre Rusia y Ucrania no llega a su fin, dos países asiáticos enfrentan problemas igual de graves. Pues se ha emitido una alerta a los ciudadanos japones para que se refugien ‘bajo tierra’ por el lanzamiento de un misil desde Corea del Norte.

El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur dijo que también detectó el lanzamiento de un misil balístico que fue disparado hacia las aguas orientales del Norte. No dio más detalles, como qué tan lejos voló el arma. Aseguran que en caso de guerra, Corea del Sur no dudará en atacar a su vecino del norte.

“Corea del Norte disparó un misil balístico no identificado en dirección este”, afirmó el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur en un comunicado sin más detalles. De acuerdo con AP, los trenes locales se suspendieron temporalmente en las regiones japonesas de las regiones Hokkaido y Aomori.

¿Dónde cayó el misil?

Siguiendo con la información de The Associated Press, la oficina del primer ministro japonés dijo que al menos un misil disparado desde Corea del Norte voló sobre Japón y se cree que cayó en el Océano Pacífico. Ya que Corea del Norte se encuentra “en ensayos” los misiles no han mostrado una ruta fija.

El lanzamiento es la quinta ronda de pruebas de armas por parte de Corea del Norte en los últimos 10 días en lo que parece ser una respuesta a los ejercicios militares entre Corea del Sur y Estados Unidos. Corea del Norte ve estos simulacros como un ensayo de invasión, aunque estas pruebas “son de corto alcance”.