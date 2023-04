La hermana de Kim Jong Un lanza comentario despectivo hacia Biden

Corea del Norte realizará más demostraciones armadas

Las críticas surgen tras la cumbre donde asistió Corea del Sur y anunciaron unir esfuerzos con EEUU

AUMENTA HOSTILIDAD ENTRE COREA DEL NORTE Y EEUU. Kim Yo Jong, hermana de Kim Jong Un, causó controversia después de insultar al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, después de darse a conocer la unión de Corea del Sur y EEUU. De acuerdo con los recientes comentarios, Corea del Norte se prepara para más demostraciones armadas.

La situación se convirtió en tensión, después de que las críticas no tardaran en llegar por la presencia de Corea del Sur en la cumbre que se celebró en Estados Unidos y donde anunciaron que unirán sus esfuerzos y anunciaron que cualquier ataque por parte de Corea del Norte hacia sus aliados sería tomado como una muestra en contra de EE. UU.

KIM YO JONG LANZA INSULTOS CONTRA BIDEN

La hermana de Kim Jong Un, no dudó en lanzar insultos en contra del presidente Joe Biden, después de que este se reunió con el presidente surcoreano Yoon Suk Yeol, después de celebrarse una famosa cumbre. De acuerdo con los comentarios, se dio a conocer que considera a Biden una persona “senil” y que ellos no tomarían a la ligera cualquier comentario de su parte.

Arremetió contra Biden por su contundente advertencia de que la agresión nuclear norcoreana supondría el fin de su régimen, calificándolo de senil y de “demasiado equivocado e irresponsablemente atrevido”. Sin embargo, dijo que el Norte no se limitaría a desestimar sus palabras como un “comentario sin sentido de una persona en su avanzada edad”, detalló la agencia The Associated Press.