El país norcoreano disparó un misil balístico intercontinental para “infundir miedo a los enemigos”, luego de que Corea del Sur y Japón acordaron en una cumbre trabajar de cerca en la seguridad regional con Estados Unidos y organizaron ejercicios militares en torno a Corea del Sur, reveló la agencia The Associated Press.

Con cuatro exhibiciones de misiles en aproximadamente una semana, Corea del Norte ha intensificado su respuesta de ojo por ojo a los ejercicios militares en curso de Estados Unidos y Corea del Sur, que son los más grandes de su tipo en años, informó la agencia The Associated Press.

Ante la acción de Corea del Norte, se destacó que tenían prohibido utilizar los misiles balísticos por las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, informó CNN. Por ello, cuando realizó este movimiento militar, las naciones no dudaron en señalar que reprobaban las acciones en su contra y sentenciar lo ocurrido.

Corea del norte EEUU: ¿Una clara amenaza?

La Agencia Central de Noticias de Corea, oficial de Corea del Norte, dijo que Kim supervisó el lanzamiento de prueba del misil Hwasong-17, que despegó de un vehículo de lanzamiento estacionado en la pista de un aeropuerto. Kim enfatizó la necesidad de “infundir miedo en los enemigos” por lo que llamó la “hostilidad abierta” mostrada al Norte por los ejercicios de Estados Unidos y Corea del Sur, reveló AP.

Los ejércitos de Corea del Sur y Japón evaluaron el vuelo de manera similar, indicando que Estados Unidos continental está dentro del alcance del misil. No está claro si Corea del Norte ha desarrollado bombas nucleares lo suficientemente pequeñas como para caber en sus cohetes de largo alcance, señaló The Associated Press. Archivado como: Corea del norte EEUU