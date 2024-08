Dicen lo que sucederá en la Convención Nacional Demócrata que arranca este lunes

Convención Nacional Demócrata empieza el 19

Transmisiones en múltiples plataformas y redes

Kamala Harris y Joe Biden destacados

La Convención Nacional Demócrata comienza este lunes 19 de agosto en Chicago después de unas semanas ‘alocadas’ en las que el partido cambió a su candidato.

Los demócratas han reestructurado la lucha de las elecciones generales contra el candidato republicano y expresidente Donald Trump.

Este evento se extenderá hasta el jueves 22 con discursos televisados y actividad en el pleno todas las noches en horario de máxima audiencia.

Hasta el momento, no se ha publicado un programa completo, de acuerdo con información de The Associated Press.

¿Quiénes participarán en este evento?

Se espera que Kamala Harris, su compañero de fórmula, el gobernador de Minnesota Tim Walz, y Joe Biden, hablen durante la programación vespertina de la semana.

También, los expresidentes Barack Obama y Bill Clinton; la candidata de 2016 Hillary Clinton, y la exprimera dama Michelle Obama.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Excelente noticia para inmigrantes: publican nuevo ‘parole’ y dicen quiénes salen ganando

La Convención Nacional Demócrata, que inicia este lunes 19 de agosto, se transmitirá en más de una docena de plataformas.

Entre ellos, el sitio web de la convención y en la red social X. Por primera vez en su historia, también se emitirán transmisiones verticales en TikTok, Instagram y YouTube.