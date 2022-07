Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo podrían separarse

Consuelo Duval se “burla” del matrimonio

¿Qué quiso decir la compañera de Eugenio?

Consuelo Duval confirma sospechas: Hace unas semanas se rumoreaba que el conductor mexicano Eugenio Derbez y la actriz mexicana Alessandra Rosaldo estaban viviendo una crisis en su matrimonio y aseguraban que estaban a punto de separarse por el bien de su hija y de los demás hijos que ha tenido Eugenio con diferentes mujeres.

la actriz mexicana consuelo Duval fue compañera de Eugenio Derbez durante muchos años por el programa de “La familia P.luche” y tal parece que ella ha dado a entender o alguna pista sobre lo que está pasando en el matrimonio. El internet enloquecido por lo que ha publicado la actriz.

¿Se van a separar?

Le periodista Elisa Beristain había comentado en su programa Chisme no Like, que la pareja a punto de cumplir una década de matrimonia está atravesando un momento difícil, pues estarían al borde de una separación. “No están peleando como solían pelear, ellos mismo han platicado. No es que estén hablando de divorcio.”

“No da muchísima pena porque han sido ejemplo de familia por muchos años. Todos sabemos que Eugenio era un mujeriego hasta que conoció a ella y sentó cabeza, y lo vimos haciendo una vida feliz triunfando en Hollywood. Según nuestra información han estado hablando de separarse, darse un tiempo.”