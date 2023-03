Te ofrecemos un par de orientación para una velada intensa

Se trata de ofrecer creatividad a esta actividad

Te aseguramos que habrá beneficios para ustedes

Has decidido preparar una cita, finalmente, con esa persona que deseas tanto. Quieres que todo esté perfecto para dar rienda suelta a la pasión y tener una de las mejores noches de sexo que recuerdes. Entonces vamos a darte algunos consejos sexuales para una velada en la que suspires de placer durante el encuentro… y después cuando lo recuerdes.

Si tú ya estás en “mode on” cuando el otro llegue, será todo más fluido. Tiende sábanas frescas y del color que más te erotice. Perfuma la habitación levemente y déjala en una penumbra que te resulte cómoda para ver y ser vista. Un poco de música suave, pero no empalagosa. ¿Un truco extra? Aunque te parezca extraño, el Heavy Metal no demasiado fuerte ES sexy para ti y para él. Hablamos de una velada hot y sexy, no de romanticismo (aunque no son excluyentes). Saca del lugar todo aquello que no sea erótico o neutro, o que no quieras que se sepa de ti y pueda distraerte en medio de la acción. Muñecos de peluche, mascotas, carpetas de trabajo, fotos familiares y ropa de casa… fuera, por favor.

Prepárate tú

Mima tu cuerpo para sentirte una diosa sexy. Date un baño, depílate perfectamente, arregla tu cabello y date ese toque de make up natural que NO se corra con la acción. De poco te va a servir estar glamorosa cuando abras la puerta si después de un rato vas a parecer un payaso pintarrajeado.

Date un pequeño masaje con algún aceite ligero para la piel o una crema suave que te haga sentir deliciosa. Vístete con algo sexy que pueda irse sacando poco a poco o que sirva para tener relaciones en la velada con ello puesto. La media luz a medio vestir puede ser muy excitante.