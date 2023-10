Amor y otras cosas: ayuda para conseguir una segunda cita

Amor y Otras Cosas te comparte unos consejos para lograr una segunda cita.

José Luis López Velarde es el host de este podcast.

Con estos consejos tendrás herramientas para conseguir una primera buena impresión.

Te presentamos unos consejos para que esa segunda cita aumenta sus posibilidades de pasar. Juego de números y tolerancia a la frustración. En el mundo de las citas, el juego es de números. Debes estar preparado para conocer a varias personas antes de encontrar a la indicada.

No te desanimes si las primeras citas no dan resultado; la mayoría no lo hace. Mantén la mente abierta y disponte a explorar muchas conexiones antes de hallar la adecuada.

Recuerda esas conversaciones multimedia antes de la cita. Antes del primer encuentro cara a cara, es crucial mantener conversaciones profundas y variadas a través de mensajes, llamadas y videollamadas.

Estas conversaciones te permiten conocer mejor a la persona y establecer una conexión antes del encuentro real. Asegúrate de que las imágenes e información proporcionadas sean precisas y actuales para evitar sorpresas desagradables.

Tener Objetivos Claros para la Cita

Antes de la primera cita, define tus objetivos: qué deseas descubrir sobre la otra persona y qué aspectos de ti mismo deseas comunicar.

Durante la cita, busca oportunidades para lograr estos objetivos, manteniendo la conversación significativa y enfocada. Comparte historias personales que destaquen tus mejores cualidades y valores.

No temas el silencio estratégico. Durante la cita, no dudes en emplear el silencio estratégico.

Al parafrasear y repetir las palabras de tu interlocutor y luego mantener un breve silencio, demostrarás atención y empatía. Esto puede crear una conexión emocional y hacer que la otra persona se sienta valorada y comprendida.