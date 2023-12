Fuera lo viejo: consejos para organizar y tener un nuevo comienzo

Este enfoque metódico para organizar no solo hace que la tarea sea más manejable, sino que también proporciona una estructura clara a tus esfuerzos, facilitando el seguimiento de tu progreso y manteniendo la motivación.

Es fundamental establecer metas específicas y alcanzables, ya sea crear más espacio, reducir la cantidad de artículos no utilizados o reorganizar un área específica.

Limpieza de primavera: Adopta la regla de un año

La regla de un año es una guía práctica y útil, especialmente al ordenar categorías como ropa, dispositivos y utensilios de cocina.

Esta regla establece que si no has usado un artículo en el último año, es poco probable que lo uses en el futuro, convirtiéndolo en un candidato ideal para donación o eliminación.

Aplicar esta regla puede ayudarte a tomar decisiones difíciles sobre qué conservar y de qué deshacerte, especialmente con artículos que guardas «por si acaso».

Implementar la regla de un año puede simplificar significativamente tus pertenencias, creando más espacio y reduciendo el desorden, lo que a su vez puede hacer que tu entorno de vida sea más agradable y manejable.