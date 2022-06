Quizás para ese entonces la gente no lo resentía tanto como ahora y es que la inflación, que en el mes de mayo se ubicó en 8,6 %, ha golpeado fuerte el bolsillo de los estadounidenses. Así que estas ideas le caerán como anillo al dedo para conseguir ahorrarse algunos dólares.

¡AHORRAR ES FÁCIL! Le damos 8 consejos sencillos para ahorrar dinero en la factura de energía y lo mejor es que no tendrá que gastar ni un centavo, pues son solo algunos cambios prácticos dentro de la casa que le ayudarán a optimizar el uso de la electricidad.

TERCERO: Use bombillas LED , puede ir cambiado progresivamente todas las bombillas de la casa. Recuerde que consumen menos energía. Según Energy Use Calculator , una bombilla LED cuesta $ 1,83 al año y una incandescente $ 10,95 al año. CUARTO: Lave la ropa con agua fría . Revise en su lavadora y ajuste el ciclo de lavado, pues con agua fría le exige menos esfuerzo al equipo.

Aplique los consejos en su casa

SÉPTIMO: Use la luz del horno en lugar de abrir la puerta, no haga trabajar de más a sus electrodomésticos. OCTAVO: Use el lavavajillas tarde en la noche o temprano en la mañana durante los días calurosos para evitar que el aire acondicionado de la casa, si lo está usando, gante más energía.

Aplique estos cambios en casa, sin gastar nada, y de seguro notará la diferencia en su siguiente factura del mes; pero si esto aún no le parece suficiente, le contamos como ahorrar $50 al mes en facturas del agua tan solo con un artículo que consigue en Home Depot.