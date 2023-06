El mismo actor aseguró que tiene que tener extremos cuidados ya que no es la primera vez que se enferma de Covid . «Al tener las defensas bajas, se vuelve más factible que te pueda dar cualquier tipo de virus, no solamente, el covid, y eso nos hace tener más cuidados», aseguró el actor.

Consecuencias que puede afrontar Toño Mauri: Revela el actor sí siente que su vida corre peligro

Por otro lado, Mauri aseguró que la gente no debería de confiarse de que ya no hay Covid, si no que hay que seguir teniendo precauciones: «la gente piensa que ya no hay covid, ya se acabó, y la verdad estoy en Miami y puedo decir que hay muchos casos de contagios, y no deja de ser covid, de tener cuidado», indicó.

Gustavo Adolfo Infante le preguntó sí siente que su vida corre peligro, a lo que Toño respondió: : «No, gracias a Dios no. Me lo detectaron hoy, a tiempo, porque me subió la fiebre y me empezó a doler mucho la cabeza, el cuerpo cortado, entonces me hice una prueba casera y salió negativa. Pero coincidió con mis chequeos, me hicieron pruebas y me confirmaron más tarde que soy positivo», dijo a ‘De Primera Mano‘.