Conoce a los nuevos nominados de La Casa de los Famosos 3

La competencia por llegar a la final se ha puesto seria entre los inquilinos de La Casa de los Famosos, por lo que cada uno de los habitantes ha comenzado a definir quiénes son sus aliados. Esta temporada ha pintado muy dramática, ya que parece que las celebridades no confían en sus propios compañeros de cuarto.

Conoce Nominados Casa Famosos: Arturo líder de la semana

Arturo Carmona se convirtió en la noche del martes en el líder de la semana en La Casa de los Famosos. Los internautas rápidamente dejaron sus mensajes en la publicación de Telemundo Realities, pues no están nada de acuerdo con la situación del liderato y de la acompañante a la habitación.

“Ay no, Dania. Ella dijo que quería espacio, ahora resulta que si sube con Arturo, luego que no se queje de celos de Arturo”, “Rating es que Dania diga no subo a la suite”, “Como protesta nadie vea las galas esta semana”, “Sigo sin entender el por qué aceptó Dania”.