Oficial es acusado de disparar y matar a siete perros

Dismuke negó esa versión, explicando a WREG que «les dijeron que la propiedad estaba abandonada y los perros malnutridos, pero tengo los papeles del veterinario de hace tres semanas; todos tenían buena salud».

Devastado, Dismuke expresó, “No me importa lo que hagas. No me importa si me das 10 dólares o 10 millones. No puedes reemplazar a mis perros”.

La investigación del TBI sobre Brackin comenzó el 7 de noviembre; tras concluir, el agente fue despedido y arrestado con cargos de crueldad agravada contra los animales y peligro imprudente.

Brackin fue dado de baja del Sheriff del condado de McNairy y se entregó a las autoridades, siendo ingresado posteriormente en la cárcel del condado.