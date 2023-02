“Estuvo vomitando y no podía dejar de llorar”, las fuertes palabras de Ana Araujo

El testimonio de Ana Araujo se hizo más impactante conforme avanzaba: “Pablo estuvo vomitando y no podía parar de llorar, no se podía levantar, no podía creer que el señor había trascendido. Desde hace casi cuatro años cuando todo sucedió hemos atravesado una serie de acontecimientos que nos llevan hasta aquí hoy, y desde entonces no ha habido un sólo momento que pasemos juntos en familia y que no honráramos y bendijéramos a la familia Hernández…”, precisó.

Y continuó: “Muchas veces cuando pensaba lo difícil que es toda esta situación para mi y mis hijos, pensaba en usted, señor Hernández y en usted Mercedes y de verdad que con el corazón roto, rezábamos por su corazón y por su paz, yo sé que aquí yo no soy la víctima…”, manifestó Ana Araujo.