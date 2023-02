En los cuatro años de proceso legal, al actor no se le permitió entablar diálogo directo con la familia de la víctima, el cubano de 63 años Juan Ricardo Hernández, para pedirles disculpas por el incidente que protagonizó y por el que el adulto mayor falleció, y hasta este 3 de febrero de 2023 pudo dar sus palabras frente a todos.

Serán 5 años de prisión estatal los que deberá pagar el actor por su crimen, más 8 años de libertad condicional, 100 horas de servicio comunitario y un curso de manejo de la ira, por lo que a su edad de 36 años no gozará de ser libre hasta que cumpla los 41 años de edad, en que pueda salir a incorporarse a su vida como la conocía, pero este día por fin tuvo la oportunidad de disculparse frente a todos con la familia de la víctima.

“Nadie hubiera querido que esto sucediera y nadie quiere una cosa como esta… se puede perder una vida, algo que afecta de forma drástica en cuestión de segundos, con un puño… Quiero decirles Mercedes, Juan Ricardo, que lo siento, lo siento muchísimo desde lo más profundo de mi corazón, quiero que lo sepan de mi boca, que nadie les platique lo que siento, les ofrezco la disculpa más sincera que he ofrecido en mi vida con todo mi corazón”, continuó expresando el actor.

Las palabras de Pablo Lyle a la familia de la víctima fueron claras: “Rezo cada día como ustedes sabrán, porque sabía que este día llegaría y rezo porque este día traiga cierre y que cuando salgan de la corte sabiendo que este es el resultado de algo que se ha quedado conmigo y que está conmigo siempre que me voy a dormir”, comenzó diciendo.

Pablo Lyle desgarrado encara a la familia de la víctima

Con los ojos llenos de lágrimas, Pablo Lyle continuó su discurso: “Lo siento mucho… y quiero que sepan que no fue nada contra el señor Hernández, de verdad pensaba que estaba protegiendo a mi familia, puedo decir que he aprendido una gran lección muy importante y estoy seguro que otros aprenderán a no reaccionar así”, dijo.

Para finalizar, el galán mexicano aseveró que aprendió lo que debía: “Sé que ustedes perdieron a alguien muy importante y sé que tampoco hay algo que yo pueda hacer para traérselos de regreso y lo siento mucho por él, por ustedes, de todo corazón, Dios los bendiga”, se escucha decir a Pablo Lyle bastante conmovido y desgarrado.