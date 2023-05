Confunden a Peso Pluma con trabajador de Chick-fil-a: Muchos pensaban que el trabajador era el mismísimo cantante

Las imágenes impactaron a muchas personas por el gran parecido que tiene el joven con el cantante, incluso muchos llegaron a confundirlo. Sin embargo, ahora que el peinado de Peso Pluma está de moda han habido muchos ‘Pesos Plumas’ en México y Latinoamérica.

El físico de Peso Pluma no es el único parecido que ha tenido el cantante con otras personas, si no que últimamente se ha hablado mucho acerca del parecido físico que tiene con Valentín Elizalde, pero no solo eso, si no que también el parecido de voz, lo cual ha levantado fuertes sospechas.