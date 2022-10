“Según una evaluación independiente de peligros para la salud, no se esperaría que la exposición diaria al benceno en los productos retirados a los niveles detectados en las pruebas causara consecuencias adversas para la salud. Unilever US está retirando estos productos por precaución. Unilever no ha recibido informes de eventos adversos hasta la fecha relacionados con este retiro”, declararon. Archivado como: Recall Unilever shampoo seco

Por parte de la empresa, señalaron que no hay informes de quejas sobre algún “evento adverso” relacionado con el retiro que se está realizando; al igual, informaron que no se espera que la exposición diaria al benceno en los productos llegue a provocar dificultades en la salud de las personas que llegaron a utilizarlos.

Recall Unilever shampoo seco: ¿Fue retirado por completo?

En una lista que ofreció la FDA, especificaron que Dove Dry Shampoo Volume and Fullness; Dove Dry Shampoo Fresh Coconut; Dove Dry Shampoo Fresh and Floral; Dove Dry Shampoo Ultra Clean; Suave Professionals Dry Shampoo Refresh and Revive; Nexxus Dry Shampoo Refreshing Mist; Tresemme Dry Shampoo Fresh and Clean; Bed Head Oh Bee Hive Volumizing Dry Shampoo, entre otros productos fueron retirados del mercado. PARA VER LISTA DA CLIC AQUÍ

"Los productos retirados se distribuyeron a nivel nacional en los Estados Unidos. Se ha notificado a los minoristas que retiren los productos retirados de los estantes. Una investigación interna identificó al propulsor como la fuente y Unilever ha trabajado con sus proveedores de propulsores para solucionar este problema", indicaron.