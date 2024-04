Confirman pago mensual con un valor de $500 dólares; vea si califica

Es importante señalar que no todos son elegibles para recibir el efectivo, por lo que se insta a estar al pendiente sobre el nuevo cheque.

Las buenas noticias no paran de llegar para los residentes de Estados Unidos, nuevamente viene en camino gran ayuda económica para muchos.

Pero OJO, este cheque mensual no es para todos. Para recibir estos pagos, los residentes deben cumplir con tres criterios específicos.

De acuerdo con el diario ‘The US Sun’, alrededor de 140 hogares de los distritos 5to y 2do de la ciudad se beneficiarán de este programa.

Soluciones innovadoras para desafíos económicos

El programa en Evanston es un ejemplo de cómo las comunidades locales están buscando soluciones innovadoras para enfrentar los desafíos económicos actuales.

A medida que avanza y se implementa el programa, se darán a conocer las próximas fechas en que será entregado el efectivo.

Por lo pronto, los solicitantes deberán cumplir con los criterios señalados para poder calificar a los cheques mensuales con un valor de $500 dólares.

Se insta a la población estar al pendiente ante cualquier actualización del jugoso pago para no perder datos importantes, apuntó ‘The US Sun‘.