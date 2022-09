VUELVE A TEMBLAR TRAS PODEROSO TERREMOTO EN MÉXICO. Otro sismo sacude al país y AMLO confirma lo que tanto se temía (FUERTES VIDEOS)

Pero después se refirió a una víctima fatal: “Hablé con Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, y en la Ciudad de México no hay daños graves. Me informó el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, que una persona falleció por la caída de una barda de un centro comercial en Manzanillo, Colima.Hablé con Indira Vizcaíno Silva, gobernadora de Colima, y solo le falta información de Comala y Tecomán porque se interrumpieron las comunicaciones. Pronto sabremos más”, se puede leer en una serie de videos donde AMLO habla con autoridades de varias zonas del país.

El destrozo en un gimnasio tras el terremoto

En otro video de la misma cuenta de Twitter se observa otro establecimiento, un gimnasio, que sufrió serios daños en su estructura, así como en las instalaciones internas con vidrios rotos, aparatos descompuestos y suministro de luz bastante afectado, por lo que los comentarios de la gente no se hicieron esperar:

"Fallaron las alarmas en CDMX, sonaron al mismo tiempo que tembló", "En Querétaro se sintió Y aquí no suelen sentirse", "Se sintió fuerte aquí en La Huerta Jalisco", "Lo sentí mucho antes de que sonara la alerta sísmica en la delegación Benito Juárez. Las alarmas no suenan a tiempo", "Aquí en Guadalajara de sintió feito. Mi hija vive en un edificio y dice que se asustó", "Vuelve a temblar en México un 19 de septiembre. Que solo sea el susto y no haya desgracias que lamentar", se lee en comentarios de Twitter.