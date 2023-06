De acuerdo con The Associated Press, algunos residentes de las zonas ocupadas por Rusia afectadas por la crecida de las aguas se quejaron de la lentitud con que llegó la ayuda, y algunos quedaron varados en techos y calles transitables sólo en bote, en escenas más parecidas a catástrofes naturales que a guerras. Otros se negaron a marcharse.

Según indican los primeros reportes sobre víctimas de la catástrofe, han sido cinco muertos, pues de acuerdo con las autoridades, al menos 4.000 personas han sido evacuadas tanto del lado ruso del río como del ucraniano, pero aún no se conoce la verdadera magnitud de la catástrofe en una zona afectada en la que vivían más de 60.000 personas, indicó CNN .

La crecida de las aguas podría arrasar las cosechas de esta temporada, mientras que la pérdida del embalse de Kajovka impediría un riego adecuado durante años. The Associated Press indicó además, que la pérdida de la reserva también complica los esfuerzos para reconstruir y volver a poner en marcha la central hidroeléctrica destruida y garantizar el agua de refrigeración para cualquier intento futuro de hacer funcionar la central nucleoeléctrica de Zaporiyia.

Primeras muertes tras el colapso de la presa de Kajovka: El presidente de Ucrania busca ayudar a los afectados

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, llegó el jueves a la región de Jersón, afectada por las inundaciones causadas por la rotura de una represa, para evaluar la respuesta a los daños. El mandatario escribió en su cuenta de Telegram que estaba ayudando a evaluar los esfuerzos para evacuar a la población civil.

Según indicó The Associated Press, Zelenskyy busca asignar fondos para ayudar a compensar a los residentes y empresas que se vieron obligados a abandonar sus casas y oficinas por la crecida, por lo que hasta el momento todavía no se ha realizado, pero se espera que pronto suceda.