Confirman muerte tras tornados y millones están en riesgo

Se quedan sin luz

En el suroeste de Michigan, dos tornados atravesaron el martes por la noche la ciudad de Portage, cerca de Kalamazoo.

De acuerdo con información de The Associated Press, en un primer momento no se reportaron heridos graves.

Las autoridades de la ciudad dijeron en una nota de prensa que los tornados habían dejado sin electricidad a más de 20 mil personas.

En un momento dado, unas 50 personas se quedaron atrapadas dentro del centro de FedEx debido al corte de electricidad.