Confirman muerte de la actriz ganadora del Golden Globe Barbara Rush

Estrellla de cine y televisión

Originaria de Denver, Colorado, la actriz Barbara Rush nació el 4 de enero de 1927.

Como se mencionó líneas arriba, ganó un Globo de Oro gracias a su participación en la película de ciencia ficción It came from outer space.

Más adelante, apareció en la serie Peyton Place, así como en la telenovela All my children, entre otros programas de televisión.

Fue a los 23 años que debutó en la pantalla grande en la cinta The Goldbergs. Que en paz descanse.