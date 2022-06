Confirman la muerte de Sonny Barger, fundador del grupo Hells Angels

Fue un ícono y también un símbolo de terror para muchos

Perdió la batalla contra el cáncer

Así será recordado Sonny Barger, fundador de ‘Hells Angels’

Confirman muerte Sonny Barger: Durante años fue la cara visible de la polémica pandilla de motociclistas. Sonny Barger murió a la edad de 83 tras perder la batalla contra el cáncer. Esta mañana diversos medios dieron a conocer la muerte del escritor y motociclista estadounidense, así se informó por medio de su cuenta de Facebook.

El icónico rockero con pinta de ‘chico malo’, fue reconocido por ser el fundador de Hells Angels Club. Con sus icónicos chalecos de cuero, imágenes de calaveras en sus espaldas y lentes oscuros, Sonny Barger será recordado hasta el final de los tiempos, por ser un ejemplo a seguir para los amantes de las motocicletas y el rock.

Fue un ícono y ‘un símbolo de terror’

Durante muchos años, los Hells Angels fueron un símbolo de terror para muchos estadounidenses, un estandarte de la vida contracultural. Barger nació en 1938 como Ralph Hubert Barger, según informó a The New York Post, el famoso motociclista fue fundador principalmente del club en Oakland, en el estado de California en 1957.

“Si estás leyendo este mensaje, sabrás que me he ido. He pedido que esta nota se publique inmediatamente después de mi fallecimiento“, se lee en el comunicado lanzado por medio de su cuenta oficial de Facebook, la cual lleva hasta el momento casi 60,000 reacciones. Archivado como: Confirman muerte Sonny Barger