Un supuesto informante de la televisora RCN, aseguró que las peleas entre la hija de Ricardo Montaner y Camilo han aumentado poco a poco y escalado a niveles en los que no hay control debido a que les está afectando el ser papás primerizos pero también acumuladores de cosas, pues la casa está siempre tirada y ocupada por artefactos y objetos que no utilizan.

Y continuó: “Parí en casa como lo soñé sin anestesia y con Camilo y mi familia respirando y viviendo cada contracción conmigo. Después de parir me enojé con mi cuerpo por verse tan diferente. Hasta que lo volví a amar y le agradezco por todo lo que es capaz de hacer. Cumplí 25 años y estoy donde quiero estar”, pero faltaba mencionar a su relación con su esposo…

A través de su cuenta de Instagram, Evaluna causó sensación con una serie de fotografías en donde deja clara la situación de su vida al comienzo del Año Nuevo 2023 y por supuesto que también menciona a Camilo: “Este año definitivamente será uno que recordaré para siempre. Todo lo que fue no cabe en un solo post. Dios me dio el privilegio de ser la mamá de Índigo”, comenzó.

¿Evaluna y Camilo rompen su relación?

En su mensaje de Año Nuevo, Evaluna fue específica en precisar a las personas más importantes en su vida: “Me enamoré más de mi mamá y de nuestra relación. Nació Apolo. Nació Sebastián. Nació Juana. Y nació Fe. Me tatué con mi @paumacher

Nos fuimos de gira. Les compartí Refugio que es una canción que amo eternamente. Argentina ganó el mundial”, siguió sin mencionar a Camilo.

¿Será que todo se enfrió entre ellos? La hija de Ricardo Montaner mencionó por fin en su publicación a su esposo Camilo: “Salió Los Montaner. (Sueño de @montaner de toda la vida) Me nominaron a los Latin Grammy con el amor de mi vida! Sigo logrando amamantar a Indi y ya van casi 9 meses que también es un sueño cumplido. Me volví más y más loca por mi esposo”, precisó sobre su relación dejando claro que no tienen problemas… aparentemente.