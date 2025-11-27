Confianza del consumidor cayó en noviembre ¿Qué significa?

La confianza del consumidor en Estados Unidos cayó a su nivel más bajo desde abril.

Importa porque refleja preocupación por empleo, ingresos y estabilidad financiera.

Se proyectan meses de cautela en el gasto y atención a indicadores de mercado.

La confianza del consumidor en Estados Unidos descendió en noviembre a 88.7 puntos, una baja considerable frente a octubre.

Las cifras de The Conference Board muestran preocupación por el empleo, los ingresos y la estabilidad económica, además de temor ante un posible cierre del Gobierno.

La encuesta advierte que los consumidores perciben un mercado laboral más débil y un panorama financiero tenso, lo que podría influir en decisiones de gasto hacia el cierre del año.

Confianza del consumidor en Estados Unidos: señales de alerta

La confianza del consumidor en Estados Unidos registró una reducción de 6.8 puntos, lo que confirma un deterioro continuo.

El índice de expectativas cayó a 63.2, muy por debajo del umbral de 80 que suele anticipar una recesión.

Americans are seeing sour signs ahead for the economy. 🥴https://t.co/z32NpRRM95 pic.twitter.com/o9EHHGz5Dw — Yahoo Finance (@YahooFinance) November 25, 2025

Noviembre representa el décimo mes consecutivo por debajo de esa marca, reforzando la preocupación de analistas y consumidores.

Dana M. Peterson, economista jefe de The Conference Board, señaló que todos los componentes del índice “flaquearon o se mantuvieron débiles”.

La percepción del mercado laboral también retrocedió, con más personas afirmando que es difícil conseguir empleo. Las expectativas para mediados de 2026 continúan en terreno negativo.

En las respuestas escritas, los encuestados mencionaron como factores centrales la inflación, los precios altos, la política y un posible cierre del Gobierno federal.