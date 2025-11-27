Confianza del consumidor cayó en noviembre ¿Qué significa?
Publicado el 11/26/2025 a las 20:01
- La confianza del consumidor en Estados Unidos cayó a su nivel más bajo desde abril.
- Importa porque refleja preocupación por empleo, ingresos y estabilidad financiera.
- Se proyectan meses de cautela en el gasto y atención a indicadores de mercado.
La confianza del consumidor en Estados Unidos descendió en noviembre a 88.7 puntos, una baja considerable frente a octubre.
Las cifras de The Conference Board muestran preocupación por el empleo, los ingresos y la estabilidad económica, además de temor ante un posible cierre del Gobierno.
La encuesta advierte que los consumidores perciben un mercado laboral más débil y un panorama financiero tenso, lo que podría influir en decisiones de gasto hacia el cierre del año.
Confianza del consumidor en Estados Unidos: señales de alerta
La confianza del consumidor en Estados Unidos registró una reducción de 6.8 puntos, lo que confirma un deterioro continuo.
El índice de expectativas cayó a 63.2, muy por debajo del umbral de 80 que suele anticipar una recesión.
Americans are seeing sour signs ahead for the economy. 🥴https://t.co/z32NpRRM95 pic.twitter.com/o9EHHGz5Dw
— Yahoo Finance (@YahooFinance) November 25, 2025
Noviembre representa el décimo mes consecutivo por debajo de esa marca, reforzando la preocupación de analistas y consumidores.
Dana M. Peterson, economista jefe de The Conference Board, señaló que todos los componentes del índice “flaquearon o se mantuvieron débiles”.
La percepción del mercado laboral también retrocedió, con más personas afirmando que es difícil conseguir empleo. Las expectativas para mediados de 2026 continúan en terreno negativo.
En las respuestas escritas, los encuestados mencionaron como factores centrales la inflación, los precios altos, la política y un posible cierre del Gobierno federal.
Situación económica, inflación y cambios en el gasto
La caída del índice se conecta directamente con la situación económica, inflación, costos crecientes y un ritmo lento de creación de empleo.
Los planes de compra de bienes duraderos se redujeron, incluyendo autos nuevos y usados, electrodomésticos y aparatos electrónicos.
- Las expectativas de inflación para los próximos 12 meses subieron a 4.8%, y la percepción de la situación financiera actual cayó al nivel más bajo desde agosto de 2024.
Esto refleja incertidumbre en sectores sensibles al consumo, como comercio minorista, servicios y manufactura ligera.
Impacto para la comunidad latina
Cuando la confianza del consumidor baja, muchas familias latinas ajustan su presupuesto y posponen compras importantes.
Los hogares hispanos son especialmente vulnerables a cambios en precios de alimentos, gasolina y renta, por lo que la inflación sigue siendo un factor clave para su estabilidad mensual.
Además, un mercado laboral percibido como débil afecta a trabajadores en construcción, restaurantes, limpieza, transporte y servicios, sectores donde los latinos representan una parte importante de la fuerza laboral.
Qué dicen las fuentes
“La confianza de los consumidores cayó en noviembre a su nivel más bajo desde abril”, afirmó Peterson. También señaló que el tono general de las respuestas fue “más negativo que en octubre”.
Qué sigue
Analistas prevén que la confianza continúe fluctuando mientras persista la incertidumbre política y económica.
Los próximos reportes laborales y los índices de precios determinarán si el panorama mejora o si la desconfianza se extiende hacia 2025.