La confesión de Benito Castro con las sustancias ilícitas

Adela Micha Desvela una Revelación Impactante

«El Ministerio Público me preguntó si yo le daba cocaína, o si él me la daba a mí, y yo les dije, no, yo se la daba a él (la cocaína)», confesó Benito Castro.

Esta declaración impactante ha suscitado una serie de interrogantes sobre el posible uso de sustancias ilícitas por parte del comediante durante su vida.

No obstante, el clip de Adela Micha ha generado una reacción mixta en las redes sociales.

Muchos usuarios expresando su desacuerdo con la manera en que la periodista eligió recordar a Benito Castro en medio de su fallecimiento.