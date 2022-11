Conductores de Chisme No Like fueron atacados y esto pasó… (VIDEO)

El estudio de Chisme No Like fue saqueado y vandalizado

Conductores del programa aseguran saber quien fue

“Nos quieren intimidar”, Javier y Elisa aseguran que no se van a dejar

Conductores Chisme No Like atacados. Chisme No Like es uno de los programas de farándula y chismes que más han adquirido popularidad en estos últimos años, no solo por el hecho de que la gente los siga, si no por las polémicas en las que los conductores del programa se han involucrado.

Elisa Beristain y Javier Ceriani, son los presentadores de este programa de chismes, sin embargo ambos han tenido varios conflictos con artistas en el mundo del espectáculo, debido a las polémicas declaraciones que hacen en vivo. Y es que al parecer alguien, decidió cobrar ‘venganza’, pues Elisa y Javier sufrieron un robo en el set…

Conductores Chisme No Like atacados: ¡Denuncian robo!

La esposa de Pepe Garza, Elisa Beristain junto al periodista argentino Javier Ceriani, están siempre a la orden del día cuando se trata de hablar de diversos chismes en la farándula, han tenido conflictos con personalidades como lo son Mayeli Alonso, los Rivera, Niurka Marcos, entre otros.

Hace casi un día, la pareja de periodistas lanzó un comunicado oficial en donde aparecen ambos fuera del set, cosa que no es nada común, diciendo unas palabras que preocuparon a su audiencia. Esto comenzó diciendo Elisa: “Bueno después de que nos quieren intimidar para que nos callemos, ustedes han sido testigo de las noticias que hemos venido informando en ‘Chisme No Like'”, dijo la periodista mexicana. Cabe resaltar que el estudio de grabación también habría sido vandalizado, aseguró el portal de Tv Azteca. Archivado como: Conductores Chisme No Like atacados