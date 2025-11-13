Conductora de tren dormida casi pierde el control en curva peligrosa

Conductora aparentemente se duerme

Tren sacude a pasajeros

SFMTA investiga el caso

Segun informa la agencia EFE, Una conductora de tren ligero en San Francisco aparentemente se quedó dormida mientras operaba una unidad que viajaba a alta velocidad hacia el centro de la ciudad.

El hecho ocurrió la mañana del 24 de septiembre y generó un fuerte sacudón que provocó caídas entre los pasajeros, aunque no dejó heridos graves.

Los videos de seguridad difundidos por varios medios muestran el momento en que la operadora parece dormitándose mientras el tren avanzaba por un túnel.

La unidad de dos vagones llevaba pasajeros de pie cuando ocurrió el incidente, lo que aumentó el impacto de las sacudidas.

Videos revelan caso de conductora de tren dormida

🇺🇸 | Un conductor de tren ligero de California supuestamente se quedó dormido mientras operaba un tren lleno de gente a través del túnel Sunset.pic.twitter.com/4TJ4mNXf6l — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 12, 2025



Las imágenes muestran cómo, al salir del túnel, los vagones experimentan fuertes sacudidas al tomar una curva a unos 80 kilómetros por hora.

La velocidad permitida en ese tramo es entre 13 y 16 kilómetros por hora, lo que evidencia el riesgo generado por el exceso de velocidad.

Los pasajeros se tambalearon de un lado a otro y varios terminaron en el piso debido al movimiento brusco captado en cámara.

Tras las sacudidas, la conductora reaccionó, frenó el tren y se disculpó alegando un supuesto problema de frenos.