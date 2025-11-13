Conductora de tren dormida casi pierde el control en curva peligrosa
- Conductora aparentemente se duerme
- Tren sacude a pasajeros
- SFMTA investiga el caso
Segun informa la agencia EFE, Una conductora de tren ligero en San Francisco aparentemente se quedó dormida mientras operaba una unidad que viajaba a alta velocidad hacia el centro de la ciudad.
El hecho ocurrió la mañana del 24 de septiembre y generó un fuerte sacudón que provocó caídas entre los pasajeros, aunque no dejó heridos graves.
Los videos de seguridad difundidos por varios medios muestran el momento en que la operadora parece dormitándose mientras el tren avanzaba por un túnel.
La unidad de dos vagones llevaba pasajeros de pie cuando ocurrió el incidente, lo que aumentó el impacto de las sacudidas.
Videos revelan caso de conductora de tren dormida
🇺🇸 | Un conductor de tren ligero de California supuestamente se quedó dormido mientras operaba un tren lleno de gente a través del túnel Sunset.pic.twitter.com/4TJ4mNXf6l
— Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 12, 2025
Las imágenes muestran cómo, al salir del túnel, los vagones experimentan fuertes sacudidas al tomar una curva a unos 80 kilómetros por hora.
La velocidad permitida en ese tramo es entre 13 y 16 kilómetros por hora, lo que evidencia el riesgo generado por el exceso de velocidad.
Los pasajeros se tambalearon de un lado a otro y varios terminaron en el piso debido al movimiento brusco captado en cámara.
Tras las sacudidas, la conductora reaccionó, frenó el tren y se disculpó alegando un supuesto problema de frenos.
Investigación determina que la fatiga causó el incidente
La Agencia de Transporte Municipal de San Francisco informó que la causa del movimiento brusco se atribuyó a la fatiga de la operadora.
En el video se observa que la conductora tenía los ojos cerrados y la cabeza ladeada justo en el momento crucial del recorrido.
Minutos antes de salir de la estación, la mujer también fue captada recostada sobre el timón, lo que reforzó la línea de investigación.
La SFMTA explicó en un comunicado que la operadora fue suspendida de sus funciones mientras continúa la revisión del caso.
Reacciones oficiales tras caso de conductora de tren dormida
Story here 👉️ https://t.co/BJPX0Cw3Bt San Francisco morning commuters were taken for an unexpectedly wild ride after their train operator appeared to fall asleep at the controls. pic.twitter.com/1pwRTEMkrS
— Eyewitness News (@ABC7NY) November 12, 2025
La agencia aclaró que, pese a la velocidad extrema, el tren no se descarriló y los frenos no mostraron fallas durante la operación.
Aunque varios pasajeros sufrieron caídas, la SFMTA informó que solo una persona presentó heridas menores.
La directora de la agencia, Julie Kirschbaum, calificó el caso como “inaceptable” y reafirmó el compromiso con la seguridad del sistema.
Kirschbaum dijo que están tomando medidas para garantizar que situaciones similares no se repitan en el futuro.
Medidas para reforzar la seguridad del transporte
La SFMTA busca trabajar con el fabricante de los trenes ligeros para crear un software que limite automáticamente la velocidad en ciertos tramos.
Este tipo de regulación tecnológica podría impedir que las unidades superen los límites de seguridad establecidos en zonas de alto riesgo.
El objetivo es reducir la dependencia total del operador y evitar que un error humano tenga consecuencias graves para los pasajeros.
La agencia continúa evaluando mejoras y protocolos para reforzar la confianza del público en el servicio.
Preocupación pública tras caso de conductora de tren dormida
El incidente ha generado conversaciones sobre la importancia del descanso adecuado entre operadores de transporte público.
También abrió el debate sobre la necesidad de incorporar herramientas automatizadas que complementen el trabajo humano.
Los usuarios del sistema expresaron preocupación pero también agradecimiento por la reacción rápida de la operadora cuando despertó.
La SFMTA mantiene la investigación abierta mientras prepara nuevas medidas para mejorar la seguridad en los trenes ligeros de la ciudad.