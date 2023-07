Maureen Salguero, mejor conocida como “La Tía”, conductora del programa ‘Divas de Multimedios’ estaba transmitiendo como siempre su show cuando de un momento a otro ocurrió algo inesperado. De un momento a otro las palabras no salían de su boca y se mostraba desorientada.

De acuerdo con el diagnóstico médico, se trataba de un microinfarto cerebral y este vino siendo el tercer episodio que le ocurría con tan solo unas semanas de diferencia. En el video se puede observar a Maureen Salguero intentando expresarse pero las palabras no articulaban bien a través de su boca.

Internautas no tardaron en reaccionar

«Ese evento (microinfarto) sucedió estando al aire en el programa ‘Divas de Multimedios’. Me encontraba con Verónica (González) y Viviana Calderón y como yo con cierta frecuencia hago bromas, hago voces, ellas pensaron que estaba vacilando. Por ende, no se dieron cuenta de que me estaba ocurriendo eso, que estaba sufriendo un microinfarto cerebral», declaró después en un video que realizó para hablar de lo ocurrido.

El video volvió a circular hace apenas unas horas, pero dicha grabación data del 2021, la preocupación por parte de internautas se hizo presente de inmediato, «Generalmente “benigno” a muy corto plazo pero advierte en un 80-90% la aparición de un EVC en las próximas semanas»,»A mí no me da gracia esto al contrario es algo serio», «Puede ser un episodio migrañoso», «Espero que esté bien», se lee. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ. Archivado como: Conductora sufrió microinfarto cerebral.