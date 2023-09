La conductora Nanis Ochoa renuncia en vivo tras sentirse «irrespetada»

Las reacciones de los seguidores del programa no tardaron en aparecer dentro de las diferentes redes sociales ante el suceso.

En la instantánea aparece la colombiana besándose con un hombre que aparentemente no es el padre de su hija.

«Mira las sillas, son blancas, ¿tú alguna vez has ido a este sitio?», cuestionó el presentador de ‘Lo Sé Todo’ a Nanis Ochoa.

«Nanis, como tú no tienes tan contaminada tu visión en el mundo del entretenimiento, ¿tú sabes dónde pudo haber sido esto (la foto)?», dijo.

«Yo no monté esto, un paparazzi lo captó y nos lo envió a nosotros y eres tú junto con Danny Marín en este beso comprometedor», dijo Ariel.

«Te quiero decir que aquí me contrataron para presentar, entonces me parece injusto… Esa foto es mía», expresó Nanis Ochoa.

«Mira, permíteme decirte una cosa: esta semana me ha agotado mucho», comenzó expresando la presentadora.

Nanis Ochoa abandona el programa

«Una situación realmente un poco incómoda, entiendo por lo que has pasado, entiendo lo mediático de la otra situación», señaló.

De inmediato la conductora Nanis Ochoa intervino al respecto, «Yo la verdad me siento irrespetada, yo me siento expuesta».

«Eso puede pasar en cualquier otro medio pero se supone que ustedes acá son mis compañeros», compartió la presentadora.

«Yo vine acá a trabajar y me hacen esto. ¿Por qué no hablaron conmigo antes (para saber) si yo quería que me expusieran de esta manera?», dijo.