Conductora de TV confiesa que padece enfermedad autoinmune

«La verdad es que necesitaba este tiempo para cargar energía y para procesar información porque no tenía ganas de saber de nada», expresó.

Tranquila, la conductora de televisión pidió perdón por sus tres semanas de ausencia de sus redes sociales y por no contestar mensajes.

Hoy en día, Kary Correa no la está pasando de lo mejor tras revelar que padece una enfermedad autoinmune.

No pasó mucho tiempo para que se convirtiera en conductora de varios programas, entre ellos de Sportscenter.

«Y me costó muchos estudios, muchos especialistas y aún ni siquiera tenga un médico que pueda tratarme», expresó.

Para finalizar, Kary Correa mencionó que, como toda enfermedad autoinmune, Hashimoto no tiene cura.

«No hay un tratamiento como tal, así que voy aprendiendo de mi enfermedad y una nueva condición de vida».

Por último, reconoció que no sabía si compartir o no esta noticia: «En el fondo, sabía que algo no estaba bien».

