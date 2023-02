El comisionado de policía Keechant Sewell describió las acciones del conductor como un “violento alboroto en Brooklyn”, pero dijo que no había evidencia de “participación en el terrorismo”, reveló la agencia The Associted Press. Los hechos ocurrieron antes de que la policía lograra interceptar al responsable de los hechos.

“Con mucha frecuencia, elige saltarse sus medicamentos y hacer algo como esto”, dijo Stephen Sor, de 30 años, en una entrevista afuera de su casa en Brooklyn. “Esta no es la primera vez que lo arrestan. No es la primera vez que va a la cárcel”, informó Sor a The Associated Press, después de confirmar la identidad de su padre.

El camión atravesó el vecindario Bay Ridge de Brooklyn antes de que la policía lo detuviera a más de 5 kilómetros (3 millas) de distancia cerca de la entrada de un túnel que va de Brooklyn a Manhattan, dijeron las autoridades y confirmó The Associated Press. Poco después, se dio a conocer que se trata de Weng Sor y su hijo confirmó que padece de una “enfermedad mental”.

Los registros judiciales muestran que Weng Sor fue sentenciado de uno a tres años en una prisión de Nevada por apuñalar a su hermano en Las Vegas en 2015, detalló The Associated Press. Al momento, se conoce que las autoridades se encuentran investigando los hechos que ocurrieron en Brooklyn y tratando con el sujeto que arrolló a las ocho personas.

Conductor A-Hul múltiples víctimas: ¿Una persona inestable?

Stephen Sor dijo que su padre había estado viviendo en Las Vegas durante los últimos años. Dijo que no hablaba con su padre a menudo y que lo tomó por sorpresa cuando apareció en Brooklyn en medio de la noche hace una semana, reveló The Associated Press. Un alto funcionario detalló que no es un incidente relacionado con terrorismo, informó New York Post.

“Trato de distanciarme, siempre y cuando nos deje en paz”, dijo Sor a AP. También describió su relación con su padre como “inestable” y dijo que su padre tenía antecedentes de enfermedad mental, además de no tomar medicamentos y portarse mal, indicó a la agencia. Archivado como: Conductor A-Hul múltiples víctimas