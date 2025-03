Conductor embiste agencia de autos en California: 8 heridos.

Un impactante incidente tuvo lugar el sábado en una concesionaria de autos CarMax, ubicada en el área de Los Ángeles, cuando un conductor arremetió con su vehículo contra las instalaciones, dejando un saldo de ocho personas heridas, dos de ellas en estado grave.

El Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles informó que el suceso ocurrió en una agencia de autos en la ciudad de Inglewood.

Según el portavoz del departamento, Jonathan Torres, dos personas sufrieron heridas de gravedad y seis más presentaron lesiones leves tras el impacto del vehículo contra el edificio.

Las imágenes captadas por testigos y compartidas en redes sociales muestran un todoterreno ingresando a gran velocidad en la concesionaria.

En el video se observa cómo el vehículo choca de espaldas contra la estructura, mientras un empleado huye del lugar segundos después del impacto. Luego, el automóvil gira dentro del vestíbulo y finalmente sale por el otro extremo del edificio, dejando tras de sí una escena de caos y destrucción.

Los equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar para atender a los heridos y evaluar los daños materiales. Las personas afectadas fueron trasladadas a hospitales cercanos para recibir atención médica, mientras que las autoridades aseguraron la zona para evitar más incidentes.

Guy drove into a CarMax at 8611 S La Cienega in Inglewood today. pic.twitter.com/Nl3e5FaReX

— Los Angeles Scanner (@LosAngeles_Scan) March 9, 2025