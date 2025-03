Conductor de autobús desata tiroteo contra pasajeros en Miami y deja al menos dos muertos

Las imágenes de la escena mostraban el autobús con sus puertas abiertas y los agentes policiales revisando minuciosamente el interior.

Expertos en criminología señalaron que este tipo de incidentes evidencian la urgencia de reforzar la seguridad en el transporte público.

El Departamento de Policía de Miami Gardens confirmó que la investigación sigue en curso y se están recopilando pruebas para esclarecer lo ocurrido.

Familiares de las víctimas acudieron al hospital tras ser notificados del suceso y exigieron justicia por la trágica pérdida de sus seres queridos.

BUS DRIVER OPENS FIRE – An investigation is ongoing after a fatal shooting occurred on a Miami-Dade County Transit Bus early Sunday morning. https://t.co/njxK8KoQAw

