Reportan que el Kompa Yaso está delicado de salud

Dan a conocer enfermedad que está afrontando

Familiares del comediante aseguran que no tienen los recursos económicos necesarios Conductor Chisme No Like grave: El programa ‘Chisme No Like’ no se encuentra en el mejor momento que digamos, pues apenas de que los conductores Elisa Beristain y Javier Ceriani anunciaran que su estudio fue saqueado y vandalizado, ahora dieron malas noticias sobre el estado de salud de un conductor. Su nombre es el ‘Kompa Yaso’, personaje que es caracterizado por Eleazar del Valle, quien aparece de vez en cuando en el programa presentando los chismes del momento, pues al parecer el presentador se encuentra en un estado bastante delicado de salud y está siendo atendido en un hospital. Conductor Chisme No Like grave: Dan a conocer el delicado estado de salud del comediante Fue a través de Excélsior que se dio a conocer la noticia sobre el mal estado de salud en el que se encuentra Eleazar del Valle, mejor conocido como ‘Kompa Yaso’. Esto habría sucedido luego de que tuviera una presentación en Guadalajara, pues al parecer ya presentaba problemas de salud. Esta información fue dada a conocer de primera mano por la conductora Lili Cabañas del programa de YouTube ‘Paparazzamx‘, pues aunque fue a dar una presentación en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, Eleazar ya presentaba problemas serios de salud, y habría salido del hospital solamente por esa presentación, informó Excélsior. Archivado como: Conductor Chisme No Like grave

ÚLTIMA HORA: REPORTAN MEJORÍA EN EL COMEDIANTE Hace tan solo unas pocas horas del 11 de noviembre, a través de la revista Tv Notas se reportó que el presentador de ‘Chisme No Like’ se sigue encontrando delicado, sin embargo con todos los tratamientos, está teniendo una evolución favorable, pues ha presentado ciertas mej0orías. “Está delicado, hasta el día de ayer ya estaba evolucionando, le lograron bajar la fiebre, había buenas noticias de que lo habían estabilizado y ya estaba mejor, no está fuera de peligro, tú sabes que un tema de riñón implica muchas cosas”, informó Lili Cabañas a través del programa de YouTube de Gustavo Adolfo Infante. Archivado como: Conductor Chisme No Like grave

¿Qué problemas de salud está teniendo? Como lo mencionamos anteriormente, la presentadora Lili Cabañas dio esta información a través de YouTube, y la explicación sobre los problemas de salud que experimenta son los siguientes: “Esta noche el querido Eleazar, ‘el Kompa Yaso’, se debate entre la vida y la muerte .Traía una fuerte infección en el hígado y riñón, le han tenido que hacer diálisis y él estuvo hospitalizado en un lugar privado”, dijo según la revista Tv Notas. “Intentó entrar a un hospital público importante; lo llevaron a La Raza, no lo admitieron y te quiero decir en qué hospital se encuentra mi querido Kompa Yaso, él está ahorita en el Hospital General de zona #24 en la cama 21”, recalcó. Otro dato bastante importante y delicado para el comediante, es que la familia dijo que las condiciones hospitalarias en las que está el presentador no son las mejores, además de que carecen de recursos para internarlo en un sitio privado. Archivado como: Conductor Chisme No Like grave

Conductor Chisme Like grave: Eleazar había reportado que no se encontraba bien de salud Fue hace unos días atrás, según reportó El Universal, ‘Kompa Yaso’ reportó a través de sus redes sociales que no se encontraba nada bien de salud, sin embargo no quiso preocupar de más a sus seguidores y se limitó a decir que tampoco se trataba de un cáncer terminal. “La neta estoy bien, digo, no es cáncer terminal, no es una amputación, estoy completo, mal hecho pero completo. La neta estoy bien, me canso, me quedo mal por las temporadas; sigo adelante mientras dure”, expresó el Kompa Yaso en un podcast recientemente. Cabe resaltar que la hermana del comediante, también habló en exclusiva con los conductores de Chisme No Like. Archivado como: Conductor Chisme No Like grave