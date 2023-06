En cuanto el conductor realiza la pregunta se estalla la bomba, pues de acuerdo a las declaraciones de Andrés la palabra correcta era miedo y no medio. Al conductor peruano no le pareció el quedar en mal frente a miles de televidentes por lo que no dudó en reaccionar ante ‘semejante’ error. Archivado como: Andrés Hurtado despide productor.

Andrés Hurtado despide a su productor en plena transmisión

«¿Cuál consideras tú que es tu mayor medio?», dice el conductor. «¿Medio?», exclamó la participante algo confundida, «Así es, ¿cuál consideras tú que es tu mayor medio o la pregunta está mal hecha? A ver, producción, puede ser miedo… pero usted venga señor director, es que yo frente al país no voy a quedar mal como conductor. El mundo debe estar presenciando», argumentó Andrés Hurtado.

Pero eso no fue todo, sino que de inmediato decidió tomar ‘cartas en el asunto’, «Yo como productor me gustaría que te cerciores antes de pasarme la pauta, porque no se trata de hacer un programa así como así. Yo soy quien da la cara, las concursantes están al frente y te pido por favor, sino me gustaría que des un paso al costado como productor del programa ‘Sábado con Andrés’ deja tu puesto a uno de los chicos», señaló ‘Chibolín’. Archivado como: Andrés Hurtado despide productor.